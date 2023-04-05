Отправленный в зону СВО российский врач-хирург умер на рабочем месте

«Брянские новости»: отправленный в зону СВО хирург Мазур умер на рабочем месте

Врач-хирург из Брянской областной больницы №1, капитан медицинской службы Михаил Мазур, отправленный в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, умер на рабочем месте. Об этом сообщает региональное издание «Брянские новости».

По его информации, в субботу, 1 апреля, российский медик трудился в госпитале, внезапно ему стало плохо. Хирург успел самостоятельно снять кардиограмму, однако, уточняет портал, его сердце не выдержало физических и психологических нагрузок.

Врача призвали в зону спецоперации в 2022 году. В брянском департаменте здравоохранения рассказали, что Мазур родился в селе Одинск Иркутской области. Мужчина окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова, затем прошел интернатуру по специальности «хирургия».

С 2004 по 2008 год он служил в отдаленной местности под Иркутском. В Брянскую область Мазур переехал в 2008 году, он работал в разных медучреждениях региона.

Церемония прощания с россиянином пройдет в среду, 5 апреля у памятника Военным медикам на территории областной больницы.

В ноябре прошлого года сообщалось о гибели в зоне спецоперации Владислава Пивнюка — учителя истории, преподававшего в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина в Санкт-Петербурге.