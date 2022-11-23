29-летний учитель истории из Петербурга погиб в ходе СВО

Учитель истории из Санкт-Петербурга Пивнюк погиб в ходе спецоперации на Украине

Учитель истории Владислав Пивнюк, преподававший в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина в Санкт-Петербурге, погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РБК.

Россиянину было 29 лет. Согласно данным на сайте школы, Пивнюк окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по специальности «юриспруденция», а позже прошел переподготовку. Мужчина преподавал историю и обществознание, а также был классным руководителем.

Родители учащихся петербургской школы рассказали в соцсетях, что о мобилизации Пивнюка стало известно месяц назад. Тогда они решили организовать сбор подписей для его отсрочки.

РБК направил запросы в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга, школу №253 и региональный военком.

Ранее сообщалось о гибели на Украине Сергея Шмелева, учителя ИЗО и художника из Волгограда.

В октябре стало известно, что в ходе СВО на Украине погиб учитель физкультуры из Петербурга Вадим Седов.