29-летний учитель истории из Петербурга погиб в ходе СВО
Учитель истории Владислав Пивнюк, преподававший в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина в Санкт-Петербурге, погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РБК.
Россиянину было 29 лет. Согласно данным на сайте школы, Пивнюк окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по специальности «юриспруденция», а позже прошел переподготовку. Мужчина преподавал историю и обществознание, а также был классным руководителем.
Родители учащихся петербургской школы рассказали в соцсетях, что о мобилизации Пивнюка стало известно месяц назад. Тогда они решили организовать сбор подписей для его отсрочки.
РБК направил запросы в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга, школу №253 и региональный военком.
Ранее сообщалось о гибели на Украине Сергея Шмелева, учителя ИЗО и художника из Волгограда.
В октябре стало известно, что в ходе СВО на Украине погиб учитель физкультуры из Петербурга Вадим Седов.