Учитель из Петербурга погиб в ходе спецоперации на Украине

Учитель физкультуры из Петербурга Седов погиб 5 октября в ходе спецоперации на Украине

Учитель физкультуры петербургской гимназии № 631 Вадим Седов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает администрация учебного заведения во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов», — говорится в сообщении. Подробности гибели Седова не приводятся.

Отмечается, что дата и время похорон будут сообщены позднее.

Ранее сообщалось, что четверо жителей Красноярского края из Минусинского района, призванных по частичной мобилизации, погибли в ходе спецоперации на Украине. Трое погибших мобилизованных — из Минусинска, еще один — из поселка Зеленый Бор.