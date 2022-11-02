Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 2 ноября 2022Россия

34-летний российский учитель погиб на Украине

Учитель ИЗО и художник из Волгограда погиб в ходе спецоперации на Украине
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Страница Сергея Шмелёва во ВКонтакте

Учитель ИЗО и художник из Волгограда Сергей Шмелев погиб в ходе специальной операции на Украине. О смерти россиянина сообщается на портале V1.RU.

Супруга 34-летнего волгоградца пояснила, что он получил повестку 27 сентября. По ее словам, супруг не стал прятаться и отправился в часть для подготовки мобилизованных.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

«Когда нам удавалось связаться, он рассказывал, что у него все хорошо. Говорил, что там светит солнце, тепло, говорил, что кормят их вкусно... Только после похорон я узнала о том, в каких условиях он был на самом деле», — сказала она.

У погибшего учителя остался полуторагодовалый сын. Шмелева похоронили на Аллее Памяти погибших участников спецоперации на «Моторном» кладбище в Дзержинском районе Волгограда.

Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО 22-летнего Павла Белоусова из Челябинской области. До призыва молодой человек работал на предприятии по производству полимерных изоляторов.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии стало известно, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

Крах однополярного мира
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В США заподозрили Россию в планах применить тактическое ядерное оружие
Стали известны подробности убийства работника российской школы
В США решили усилить надзор над переданным Украине оружием
VK познакомит пользователей с Россией
Причиной канализационного коллапса в Волгограде назвали ошибки 1970-х годов
Болсонару в разговоре с Верховным судом признал поражение на выборах в Бразилии
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль
Поставки российского СПГ выросли почти до рекордного уровня
В России выделят более миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму
Глава чемпионата Испании высказался о возможном возвращении Месси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.