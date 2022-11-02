34-летний российский учитель погиб на Украине

Учитель ИЗО и художник из Волгограда погиб в ходе спецоперации на Украине

Учитель ИЗО и художник из Волгограда Сергей Шмелев погиб в ходе специальной операции на Украине. О смерти россиянина сообщается на портале V1.RU.

Супруга 34-летнего волгоградца пояснила, что он получил повестку 27 сентября. По ее словам, супруг не стал прятаться и отправился в часть для подготовки мобилизованных.

«Когда нам удавалось связаться, он рассказывал, что у него все хорошо. Говорил, что там светит солнце, тепло, говорил, что кормят их вкусно... Только после похорон я узнала о том, в каких условиях он был на самом деле», — сказала она.

У погибшего учителя остался полуторагодовалый сын. Шмелева похоронили на Аллее Памяти погибших участников спецоперации на «Моторном» кладбище в Дзержинском районе Волгограда.

Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО 22-летнего Павла Белоусова из Челябинской области. До призыва молодой человек работал на предприятии по производству полимерных изоляторов.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии стало известно, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.