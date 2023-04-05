Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:26, 5 апреля 2023Россия

В России зафиксировали резкий всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом

Росстат зафиксировал резкий рост заболеваемости гепатитом и сифилисом в начале года

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В январе 2023 года в России отметили резкий всплеск инфекционной заболеваемости, в том числе ВИЧ, гепатитом и сифилисом. Об этом сообщил «Медвестник», ссылаясь на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10 процентов, ВИЧ — на 20 процентов, гонококковой инфекцией — на 19 процентов к январю 2022 года.

Половина выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Москву, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Санкт-Петербург, Кемеровскую, Иркутскую, Новосибирскую, Нижегородскую, Самарскую, Ростовскую, Челябинскую и Свердловскую области, сообщает издание со ссылкой на ведомство.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
Удар по вирусу. Как помочь иммунитету в борьбе с ОРВИ?
Удар по вирусу.Как помочь иммунитету в борьбе с ОРВИ?
Промо
31 марта 2023

При этом в России резко выросла заболеваемость острыми гепатитами (плюс 45 процентов). Особенно — гепатитом А. Им за месяц заболели около 300 человек (рост в полтора раза) и гепатитом С — плюс 42 процента, около 100 человек. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11 процентов. Сифилисом в России заболели минимум 2,6 тысячи человек.

31 марта уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин рассказал, что риск заражения венерической болезнью повышается во время менструации и дефлорации.

По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев заражение венерическими заболеваниями происходит через сперму, кровь или выделения из половых органов при половом контакте с инфицированным партнером.

Также он отметил, что болезнь проявляет себя не сразу, некоторое время возбудитель болезни остается в состоянии покоя, при этом приспосабливаясь к условиям человеческого организма. Единственный надежный способ ее обнаружить — это анализы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Под Брянском задержали пилота упавшего украинского самолета
В России зафиксировали резкий всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом
США призвали Китай не использовать визит главы Тайваня для военной активности
США позволили Украине наносить удары по новым регионам России
В США заявили о завершении эпохи американской гегемонии на Ближнем Востоке
Политолог назвал речь Путина перед послами примером взвешенной внешней политики
Патриарх поддержал решение Собянина перенести место строительства мечети
Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams
В деле о секретных документах Байдена появились новые детали
Полиция оцепила отель Трампа в Чикаго
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.