В России зафиксировали резкий всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом

Росстат зафиксировал резкий рост заболеваемости гепатитом и сифилисом в начале года

В январе 2023 года в России отметили резкий всплеск инфекционной заболеваемости, в том числе ВИЧ, гепатитом и сифилисом. Об этом сообщил «Медвестник», ссылаясь на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10 процентов, ВИЧ — на 20 процентов, гонококковой инфекцией — на 19 процентов к январю 2022 года.

Половина выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Москву, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Санкт-Петербург, Кемеровскую, Иркутскую, Новосибирскую, Нижегородскую, Самарскую, Ростовскую, Челябинскую и Свердловскую области, сообщает издание со ссылкой на ведомство.

При этом в России резко выросла заболеваемость острыми гепатитами (плюс 45 процентов). Особенно — гепатитом А. Им за месяц заболели около 300 человек (рост в полтора раза) и гепатитом С — плюс 42 процента, около 100 человек. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11 процентов. Сифилисом в России заболели минимум 2,6 тысячи человек.

31 марта уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин рассказал, что риск заражения венерической болезнью повышается во время менструации и дефлорации.

По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев заражение венерическими заболеваниями происходит через сперму, кровь или выделения из половых органов при половом контакте с инфицированным партнером.

Также он отметил, что болезнь проявляет себя не сразу, некоторое время возбудитель болезни остается в состоянии покоя, при этом приспосабливаясь к условиям человеческого организма. Единственный надежный способ ее обнаружить — это анализы.