Врач назвал время повышенного риска заражения венерическими болезнями

Уролог Аполихин: риск заражения венерической болезнью повышается во время менструации

Риск заражения венерической болезнью повышается во время менструации и дефлорации. Опасное время в беседе с «Лентой.ру» назвал уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин.

Врач объяснил, что в подавляющем большинстве случаев заражение венерическими заболеваниями происходит через сперму, кровь или выделения из половых органов при половом контакте с инфицированным партнером. Некоторые заболевания, например герпес или генитальные бородавки, распространяются при непосредственном контакте с инфицированной кожей. В очень редких случаях некоторые возбудители передаются бытовым путем — например, через полотенца, предметы гигиены, белье, сиденья унитазов.

Любые сексуальные отношения (вагинальные, оральные и анальные) без использования презерватива, половой акт во время менструации и половой акт, сопровождающийся дефлорацией (разрывом девственной плевы) несут повышенные риски заражения. При этом вероятность проникновения возбудителей половых болезней зависит от степени повреждения кожи или слизистых обочек Олег Аполихин уролог

По словам Аполихина, многие не знают, что возбудители половых инфекций могут находиться не только на слизистой поверхности половых органов, но и на слизистой ротовой полости и прямой кишки (сифилис, хламидиоз, гонорея). Поэтому риск инфицирования при оральном сексе такой же высокий, как и при вагинальном или анальном контакте без презерватива.

Болезнь проявляет себя не сразу, некоторое время возбудитель болезни остается в состоянии покоя, при этом приспосабливаясь к условиям человеческого организма, продолжил Аполихин. Единственный надежный способ ее обнаружить — это анализы. «Считается уместным сдавать анализы спустя три-четыре недели после случайного полового акта. В случае подтверждения наличия болезни обязательно нужно сдать анализы и партнеру», — посоветовал специалист.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, как правильно реагировать на новость о наличии венерической болезни у партнера. Он посоветовал не впадать в панику и совместно пройти обследование и лечение.