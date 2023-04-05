Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 5 апреля 2023Россия

Мишустин повторно встретится с депутатами Госдумы

Премьер Мишустин второй раз встретится с депутатами Госдумы 6 апреля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин повторно встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета правительства 6 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет РИА Новости.

«Михаил Владимирович и Вячеслав Викторович (спикер нижней палаты парламента Володин — прим. "Ленты.ру") договорились во время отчета правительства в Государственной Думе», — уточнил Беляков.

Глава кабмина выступил с ежегодным отчетом в Госдуме 23 марта. Мишустин рассказал о приоритетах развития государства, а также о результатах работы в экономической и социальной сфере по итогам 2022 года.

Мероприятие продлилось более четырех часов, но задать вопросы успели не все парламентарии, выразившие такое желание, поэтому было решено подготовить с ними отдельную встречу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Запорожье заявили о готовых к контрнаступлению украинских войсках
МакSим заметили в баре после отмены концертов из-за состояния здоровья
Десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии
Россиянина осудят за убийство товарища из-за неправильно приготовленной картошки
Появились подробности гибели отца российского хоккеиста
Названы города России с подорожавшими новостройками
Известный сервис доставки прекратит работу в России
В офисе президента Украины подтвердили визит Зеленского в Польшу
Стало известно место посадки российского «Орла»
В Китае прокомментировали присоединение Финляндии к НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.