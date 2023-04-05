Премьер Мишустин второй раз встретится с депутатами Госдумы 6 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин повторно встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета правительства 6 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет РИА Новости.

«Михаил Владимирович и Вячеслав Викторович (спикер нижней палаты парламента Володин — прим. "Ленты.ру") договорились во время отчета правительства в Государственной Думе», — уточнил Беляков.

Глава кабмина выступил с ежегодным отчетом в Госдуме 23 марта. Мишустин рассказал о приоритетах развития государства, а также о результатах работы в экономической и социальной сфере по итогам 2022 года.

Мероприятие продлилось более четырех часов, но задать вопросы успели не все парламентарии, выразившие такое желание, поэтому было решено подготовить с ними отдельную встречу.