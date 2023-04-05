В России предложили увеличить налоговые вычеты за траты на учебу и лечение

Депутаты Госдумы предложили увеличить налоговые вычеты до 150 тысяч рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты-лидеры парламентских фракций внесли на рассмотрение законопроект об увеличении размера налогового вычета. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Изменения затронут статьи 219 и 257 Налогового кодекса. Они увеличат максимальный размер суммы, с которой граждане могут получить налоговый вычет по тратам на обучение ребенка, — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. Также депутаты предлагают изменить предельную сумму для получения вычета по расходам на собственное обучение, лечение членов семьи и покупку лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Увеличить налоговые вычеты для россиян предложил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля 2023-го. Он призвал повысить востребованность вычетов, чтобы они предоставлялись «быстро и дистанционно, без обременения для граждан».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в стране пока не планируют вводить право на имущественный и социальный налоговый вычет для самозанятых. По его словам, на подобные льготы могут претендовать те граждане, которые платят НДФЛ. Россияне, находящиеся на специальных режимах налогообложения, и без того платят «минимальные ставки налога», добавил он.