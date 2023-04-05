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15:09, 5 апреля 2023Из жизни

Тигр съел справлявшего нужду мужчину исчезающей народности

В Индии тигр убил и съел 22-летнего мужчину, вышедшего из дома по нужде

Фото: Unsplash

В Индии тигр напал на 22-летнего мужчину, справлявшего нужду, и убил его. Об этом сообщает The Times of India.

Жертвой хищника стал житель деревни Кумбхай штата Мадхья-Прадеш. Останки погибшего обнаружили утром другие жители поселения. Тигр напал на молодого человека ночью, когда тот вышел из дома, чтобы облегчиться. Хищник почти полностью съел верхнюю часть тела жертвы.

Позже выяснилось, что погибший был представителем одной из исчезающих народностей центральной Индии и перебрался в Кумбхай около пяти лет назад. На место происшествия сразу же прибыли представитель районной администрации и сотрудник Департамента лесного хозяйства.

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Деревня Кумбхай находится в непосредственно близости от тигриного заповедника Бандхавгарх. Хищник, скорее всего, пришел в поселение именно оттуда.

Как рассказали представители полиции, в последнее время в районе заповедника участились инциденты, в ходе которых «гибнут как тигры, так и жители окрестных деревень». В правоохранительных органах считают, что это происходит из-за разгильдяйства сотрудников заповедника. «Этот инцидент показывает, что столкновений становится все больше и служит напоминанием о то, что заповедниками необходимо управлять надлежащим образом», — заявили официальные лица.

В данный момент расследованием происшествия занимаются сотрудники полиции и Департамента лесного хозяйства.

В ноябре 2022 года сообщалось, что вблизи индийского города Шахдол, штат Мадхья-Прадеш, тигр похитил девятилетнюю девочку с рисового поля на глазах у бабушки и растерзал ее. Это также произошло рядом с заповедником Бандхавгарх.

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Никита Савин
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