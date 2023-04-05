Российские штурмовики уничтожили блиндаж ВСУ

Бойцы штурмовой бригады «Волки» поразили блиндаж ВСУ на донецком направлении

Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Волки» уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении непосредственно на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что российские штурмовики применяют для поражения цели ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7) с термобарическим снарядом.

Ранее появилось видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. «Спецназ группировки "О" выявил позиции украинских боевиков на фронте у Сватово-Кременной и передал координаты», — говорится в публикации Telegram-канала «Военкоры русской весны». Затем расчеты «Солнцепеков» нанесли удар.