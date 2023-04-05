В Запорожской области ответили на заявления Украины об эвакуации

Рогов назвал заявления властей Украины об эвакуации населения в Запорожской области ложью

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявления украинских властей о якобы готовящейся эвакуации населения в регионе ложью. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинские спецслужбы продолжают бесноваться, пытаясь посеять панику среди населения ложными вбросами в различных соцсетях о якобы готовящейся эвакуации населения. Ничего подобного не было и нет», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что Россия способна защитить свои территории, а также граждан. По его словам, оборона Запорожской области постоянно усиливается.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» допустил, что украинская армия закончила подготовку к наступлению в регионе. Как утверждает Рогов, командование Украины стянуло в Запорожскую область резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, а в настоящее время войска «ждут отмашки». Он заверил в готовности российских сил встретить украинских военных во всеоружии в любой момент.