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08:53, 5 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области ответили на заявления Украины об эвакуации

Рогов назвал заявления властей Украины об эвакуации населения в Запорожской области ложью
СюжетНаселение России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявления украинских властей о якобы готовящейся эвакуации населения в регионе ложью. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинские спецслужбы продолжают бесноваться, пытаясь посеять панику среди населения ложными вбросами в различных соцсетях о якобы готовящейся эвакуации населения. Ничего подобного не было и нет», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что Россия способна защитить свои территории, а также граждан. По его словам, оборона Запорожской области постоянно усиливается.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» допустил, что украинская армия закончила подготовку к наступлению в регионе. Как утверждает Рогов, командование Украины стянуло в Запорожскую область резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, а в настоящее время войска «ждут отмашки». Он заверил в готовности российских сил встретить украинских военных во всеоружии в любой момент.

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Кристина Есикова
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