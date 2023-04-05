В Запорожье заявили о готовых к контрнаступлению украинских войсках

Рогов заявил, что ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинское командование стянуло в Запорожскую область резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, сейчас войска «ждут отмашки». Тем не менее, Рогов заверил в готовности российских сил встретить врага во всеоружии в любой момент.

