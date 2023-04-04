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12:26, 4 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о возобновлении попыток украинского наступления в Донбассе

Марочко заявил о возобновлении попыток наступления ВСУ по нескольким направлениям

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки наступления в Донбассе по нескольким направлениям, в частности купянском, краснолиманском и донецком. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Работа со стороны украинских боевиков активизировалась, поскольку немножко нормализовались погодные условия», — заявил Марочко.

Он также добавил, что все атаки ВСУ успешно отражаются, а в отдельных случаях российская армия проводит контратаки с занятием позиций противника.

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Ткачев Егор
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