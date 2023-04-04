Рогов заявил о подготовке ВСУ к наступлению на запорожском направлении

Рогов: ВСУ наносят удары по Мелитополю, готовясь к наступлению на запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще наносить удары по Мелитополю, пояснив, что таким образом они готовятся к наступлению на запорожском направлении, сообщает ТАСС.

«Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — заявил он.

Рогов предупредил, что украинские военные могут начать масштабное контрнаступление в любое время. Он выразил уверенность в том, что именно запорожское направление окажется для них приоритетным.

Ранее Рогов рассказал, что российским артиллеристам удалось уничтожить базу иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Рогов уточнил, что точное количество ликвидированных наемников еще не подсчитано, но речь идет о десятках военных.