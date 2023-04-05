Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:28, 5 апреля 2023Мир

Польский генерал раскрыл тайную цель поездки Зеленского в Варшаву

Генерал Скшипчак: Зеленский отправится в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Staff / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Варшаву для подготовки к переговорам с Москвой. Такое мнение выразил бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак, передает Rzeczpospolita.

Он отметил, что в настоящее время в украинском конфликте образовался стратегический тупик, добавив, что все свидетельствует о приближении момента, когда завершить боевые действия придется политическим путем. Так, считает генерал, в ближайшем будущем можно ждать попытки найти компромисс между сторонами конфликта.

Он подчеркнул, что намерение украинского лидера приехать в Польшу не скрывается. «Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка», — заявил Скшипчак.

Помимо этого, указал он, накапливающаяся усталость западных стран от украинского кризиса также может поспособствовать урегулированию конфликта.

О скором визите Зеленского в Варшаву стало известно 28 марта. Уточнялось, что подготовка к приезду президента будет держаться в тайне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил о катящихся в ад США
Евродепутат раскритиковал требования ЕС к Китаю по конфликту на Украине
В Индии сообщили о сигнале Путина для НАТО
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей
ВМС США получили «Санту-Барбару»
Россиянам рассказали о способе взыскать с застройщика деньги за ошибки в ремонте
Польский генерал раскрыл тайную цель поездки Зеленского в Варшаву
Минобороны сообщило о подавлении российскими силами иностранных РЛС
Принципы ведения боев российской армии изменят с учетом опыта СВО
Девушка оригинально проучила соседку за воровство еды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.