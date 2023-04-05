Польский генерал раскрыл тайную цель поездки Зеленского в Варшаву

Генерал Скшипчак: Зеленский отправится в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Варшаву для подготовки к переговорам с Москвой. Такое мнение выразил бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак, передает Rzeczpospolita.

Он отметил, что в настоящее время в украинском конфликте образовался стратегический тупик, добавив, что все свидетельствует о приближении момента, когда завершить боевые действия придется политическим путем. Так, считает генерал, в ближайшем будущем можно ждать попытки найти компромисс между сторонами конфликта.

Он подчеркнул, что намерение украинского лидера приехать в Польшу не скрывается. «Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка», — заявил Скшипчак.

Помимо этого, указал он, накапливающаяся усталость западных стран от украинского кризиса также может поспособствовать урегулированию конфликта.

О скором визите Зеленского в Варшаву стало известно 28 марта. Уточнялось, что подготовка к приезду президента будет держаться в тайне.