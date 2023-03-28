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10:55, 28 марта 2023Бывший СССР

В Польше заявили о скором визите Зеленского

Замглавы МИД Польши Яблоньский анонсировал скорый визит Владимира Зеленского в Варшаву

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может посетить Варшаву. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает РИА Новости.

Яблоньский сказал, что визит украинского президента произойдет в ближайшее время, но при этом призвал «не спешить».

Он подчеркнул, что подготовка к приезду Зеленского будет держаться в тайне. «Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит», — заявил замглавы МИД Польши , объяснив такое решение соображениями безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил позиции украинской армии подконтрольной Киеву части Запорожской области. До этого он побывал на позициях украинской армии на артемовском направлении.

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Алевтина Запольская
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