В Польше заявили о скором визите Зеленского

Замглавы МИД Польши Яблоньский анонсировал скорый визит Владимира Зеленского в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может посетить Варшаву. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает РИА Новости.

Яблоньский сказал, что визит украинского президента произойдет в ближайшее время, но при этом призвал «не спешить».

Он подчеркнул, что подготовка к приезду Зеленского будет держаться в тайне. «Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит», — заявил замглавы МИД Польши , объяснив такое решение соображениями безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил позиции украинской армии подконтрольной Киеву части Запорожской области. До этого он побывал на позициях украинской армии на артемовском направлении.