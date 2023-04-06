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16:36, 6 апреля 2023Культура

Кристина Агилера рассказала о полученной в детстве травме из-за насилия в семье

Агилера призналась, что до сих пор страдает от травмы, полученной из-за насилия в семье

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская певица Кристина Агилера рассказала, что до сих пор страдает от психологической травмы, которую получила в детстве из-за насилия в семье. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Rolling Stone.

Исполнительница призналась, что, будучи ребенком, неоднократно наблюдала, как ее отец бил мать. По словам артистки, насилие в семье оставило след на ее психике, из-за чего она до сих пор может бурно отреагировать на незначительные вещи, например, сцены с домашнем насилием, продемонстрированные в кино.

Певица добавила, что пытается избавиться от психологической травмы путем публичных выступлений против домашнего насилия, а также подчеркнула, что у нее «разрывается сердце», когда она осознает, что многие женщины страдают в отношениях, не имея возможности уйти от домашнего тирана из-за страха или отсутствия финансов.

Агилера рассказала, что ее родители развелись, когда ей было шесть лет, отметив, что полиция не реагировала на будущую звезду, когда она просила защитить свою мать от избиения супруга, а также заявила, что собственную дочь Саммер она будет оберегать как «мама-медведица» в случае, если кто-то захочет поднять на нее руку.

Ранее Кристина Агилера поведала о четырех видах своего оргазма.

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Анастасия Астахова
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