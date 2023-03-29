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21:25, 29 марта 2023Забота о себе

Кристина Агилера рассказала о четырех видах своего оргазма

Кристина Агилера заявила, что с возрастом нашла в своей вагине четыре точки удовольствия

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская певица Кристина Агилера рассказала, как ей удалось раскрыть свою сексуальность с возрастом. Она коснулась этой темы в беседе с изданием People.

42-летняя певица, ставшая соосновательницей бренда лубрикантов Playground, призналась, что надеется вдохновить женщин на открытый разговор о своей сексуальности. «Я хорошо узнала свою вагину за 42 года. И есть разные точки удовольствия, которые открываются, когда взрослеешь. Я нашла в вагине четыре точки, от которых могу получать разные виды оргазма», — заявила она.

По словам Агилеры, свое сексуальное здоровье она ставит превыше всего. «Даже если у вас нет партнера, вы можете устроить свидание с самой собой. Мы путешествуем, не всегда рядом есть другие люди», — сказала певица, добавив, что вагина — это эпицентр женского благополучия.

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Александра Лисица
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