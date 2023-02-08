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19:25, 8 февраля 2023Забота о себе

Кортни Кардашьян раскритиковали за конфеты для ароматизации вагины

Гинеколог Гантер указала на вред конфет Кардашьян с ананасом и витамином C для вагины

Фото: Andrew Kelly / Reuters

43-летняя американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Кортни Кардашьян представила конфеты с ананасом и витамином C для ароматизации вагины. О новинке пишет издание Mirror.

Кардашьян утверждает, что жевательные конфеты Lemme Purr разработаны в соответствии с гинекологическими стандартами и обеспечивают женским гениталиям «свежесть и приятный вкус». «Подарите своей вагине сладкое угощение, которое она заслуживает, и превратите ее саму в сладкое угощение. Ведь говорят — ты то, что ты ешь», — подписала Кардашьян видео, в котором она лежит на полу в окружении кошек и пробует конфету.

По мнению подписчиц, пост Кардашьян подразумевает, что по умолчанию запах вагины является неприятным, неэтичным. Поддержала критику и врач-гинеколог Джен Гантер, которая на своей странице указала на неочевидный вред такого продукта. По ее мнению, подобные товары подпитывают женоненавистнические стереотипы.

«Любой, кто предположит, что у вас "несвежая" вагина, что ей нужно улучшение вкуса — мизогинист и ужасный человек. Да, Кортни Кардашьян, это и тебя касается. Использование патриархата для выгоды — это мизогиния. Если думаете, что с вашей вагиной что-то не так, обращайтесь к врачу, а не к Кардашьян», — написала она.

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Гантер также усомнилась в том, что употребление ананасовой конфеты улучшает вкусовые качества гениталий. «Этот миф об ананасах должен умереть», — отрезала она.

Ранее сообщалось, что житель Техаса Колби Уотсон подал в суд на компанию Goop, основанную актрисой Гвинет Пэлтроу, из-за взрыва свечи бренда «Это пахнет как моя вагина». В иске утверждается, что Уотсон зажег свечу, а примерно через три часа она «взорвалась» — ее «охватило сильное пламя», на столе осталось «черное круглое пятно», а сама банка обуглилась.

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Александра Лисица
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