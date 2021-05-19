На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи с запахом вагины

Житель Техаса Колби Уотсон подал в суд на компанию Goop, основанную актрисой Гвинет Пэлтроу, из-за взрыва свечи бренда «Это пахнет как моя вагина». Об этом сообщили в The Guardian.

В иске утверждается, что Уотсон зажег свечу, а примерно через три часа она «взорвалась» — ее «охватило сильное пламя», на столе осталось «черное круглое пятно», а сама банка обуглилась.

Представители Goop заявили, что обвинение является «несерьезным». По мнению компании, это «попытка заработать денег на продукте, который достаточно широко освещается в прессе». «Мы следим за брендами, которые мы представляем, и за безопасностью продуктов, которые мы продаем», — передает слова представителей Goop NBC News.

Отмечается, что это не первый случай, связанный со взрывом свечи «Это пахнет как моя вагина». В апреле 2021 года Джоди Томпсон, которая выиграла свечу в викторине, рассказала журналистам о ее взрыве. По ее словам, из банки на полметра вылетели кусочки воска, а этикетка оказалась обугленной.