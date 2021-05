Гвинет Пэлтроу каждый день пила виски на карантине

Американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что каждый день пила виски во время карантина. Интервью с ней было опубликовано на сайте подкаста Smartless.

«Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов», — заявила знаменитость.

Она отметила, что даже придумала коктейль Buster Paltrow, названный в честь дедушки артистки, который очень любил виски сауэр. Пэлтроу готовила свою версию напитка, в которую добавляла виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп.

По словам 48-летней актрисы, она не напивалась до беспамятства, но каждый день делала себе минимум два коктейля. Кроме того, после спиртного ее тянуло на сигареты.

Гвинет Пэлтроу является создательницей платформы Goop, посвященной здоровому образу жизни. Проект стартовал в 2008 году: все началось с новостной рассылки от артистки, в которой рассказывалось о диетах и рецептах различных блюд. Вскоре знаменитость запустила онлайн-магазин, в котором можно найти подвески в виде грудей и ягодиц, БДСМ-белье и свечи под названием This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм»).