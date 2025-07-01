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12:17, 1 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об украинских националистах на Ленинградском фронте в 1941 году

ФСБ рассекретила документы об ОУН на Ленинградском фронте в 1941 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Трахман / РИА Новости

Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретила документы об «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России), который действовали на Ленинградском фронте в 1941 году. Об этом пишет ТАСС.

Из документов следует, что в ноябре-декабре 1941 года особый отдел НКВД Ленинградского фронта вскрыл изменническую группу, которую создали члены ОУН. По этому делу арестовали 13 человек. По версии следствия, после призыва в Красную армию мужчины занимались шпионажем и агитацией по заданию «сельских организаторов» ОУН. В результате 11 человек из арестованных военный трибунал приговорил к расстрелу.

Ранее польский парламент постановил отмечать 11 июля День памяти жертв геноцида, совершенного членами «Организации украинских националистов» и Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

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