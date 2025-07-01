Турист отправился на отдых с женой в Таиланд и не выжил в первый же день

The Phuket News: Японский турист решил поплавать на пляже Пхукета и не выжил

Японский турист отправился с женой на курорт Пхукет в Таиланде и не выжил в первый же день. Об этом сообщил портал The Phuket News.

По данным источника, 34-летний мужчина приехал на отдых 27 июня, а на следующее утро решил поплавать на пляже Карон. Через некоторое время японца вытащили из воды без признаков жизни. Спасатели провели ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

Местные власти связались с посольством Японии для оказания помощи. Уточняется, что тело мужчины передали жене для проведения религиозных церемоний.

Ранее россиянин пошел купаться на том же пляже во время шторма. Он взял с собой сына и захлебнулся в воде.