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10:56, 24 июня 2025Путешествия

Россиянин пошел плавать вместе с сыном во время шторма в Таиланде и захлебнулся

The Phuket News: Россиянин пошел плавать в штормовом море Таиланда и не выжил
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Krittapas Chaipimon / Reuters

Российский турист пошел плавать в штормовом море в Таиланде и не выжил. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Несчастный случай произошел 20 июня на пляже Карон курорта Пхукет. 48-летний Никита Т. проигнорировал красные флаги, предупреждающие об опасности в море во время шторма, и пошел купаться вместе с сыном.

Из-за волн россиянин захлебнулся и исчез в воде, а примерно через полчаса его нашли в 100 метрах без признаков жизни. Спасатели попытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Уточняется, что жена и сын мужчины просили доставить его в больницу, однако его кончину констатировали на месте.

Ранее другая россиянка пошла плавать во время шторма на тайском острове Самуи. Ее смыло волной и унесло в море.

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