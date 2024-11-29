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16:27, 29 ноября 2024Путешествия

Россиянка была смыта волной в штормовое море в Таиланде и не выжила

Shot: российская туристка была смыта волной в шторм на Самуи и не выжила
Алина Черненко

Фото: Krittapas Chaipimon / Reuters

Российскую туристку смыло волной в штормовое море на тайском острове Самуи, девушка не выжила. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 24-летняя Камилла Б. приехала на популярный азиатский курорт с молодым человеком. Несмотря на то что на пляже вывесили красные флаги из-за шторма, россиянка пошла на камни у воды, откуда ее смыло волной и унесло в море. Спутник туристки и очевидцы дают показания в полиции.

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Как пишут местные СМИ, из-за сильных наводнений территории семи провинций Таиланда были объявлены зонами стихийного бедствия. В пятницу, 29 ноября, под водой оказались почти три тысячи деревень и городов.

В октябре 20-летний турист позировал для фото на фоне бушующего океана в Индонезии, был смыт огромной волной и пропал без вести. Трагедия произошла на глазах его друзей.

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