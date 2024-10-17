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14:03, 17 октября 2024Путешествия

20-летнего туриста смыло в бушующий океан на глазах друзей после фотографии на фоне стихии

Турист фотографировался у океана в Индонезии, был смыт волной и пропал без вести

Турист позировал для фото на фоне бушующего океана в Индонезии, был смыт огромной волной и пропал без вести. Происшествие попало на видео, которое публикует британский таблоид New York Post.

20-летний молодой человек по имени Рони Джосуа Симанджунтак приехал с друзьями на пляж Кедунг Тумпанг на Восточной Яве в воскресенье, 13 октября. Сначала вода была спокойной, туристы даже смогли поплавать у скал на побережье, но вскоре стихия разыгралась.

На размещенных в сети кадрах Симанджунтак фотографируется на камне во время шторма, а потом его накрывает волной на глазах у изумленных друзей и уносит в океан.

По данным источника, местные спасатели занимались поисками туриста несколько дней, но заявили, что прекратят операцию, если не найдут его к воскресенью, 20 октября.

В конце сентября отдыхающий в Сочи турист решил поплавать в море в шторм и не выжил. Спасателей на месте происшествия не оказалось, поэтому помощь пострадавшему оказывала женщина, которая не была врачом.

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      Алина Черненко
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