Случай модифицированного «крестопада» выявили в России перед православным праздником

В Братске выявлен новый случай крестопада

Новый случай «крестопада» выявили в Брянске. Внимание на него обратил телеканал «Царьград» в Telegram.

Речь идет о Братском остроге — сооружении первой половины XVII века, над входом в который установлен небольшой купол с восьмиконечным крестом, принятым в православной традиции. На распространенной городскими властями афише видно изображение острога, однако крест на нем отсутствует.

В отличие от ранних случаев «крестопада», крест на афише на затерт прямо, а «прикрыт» тучей. При этом вся композиция освещена солнцем. Кроме того, люди на переднем плане и острог отбрасывают тени в противоположном направлении.

«Царьград» утверждает, что афиша появилась перед православным праздником, однако о каком именно празднике идет речь, телеканал не уточняет. На афише мероприятие указано как «Семейный разгуляй».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало работы над законопроектом, направленным на недопущение новых случаев «крестопада». Глава нижней палаты выразил возмущение фактами затирания религиозной символики.