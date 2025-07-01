Россиянам назвали цену новой Lada Niva Travel

Autonews: Lada Niva Travel с новым мотором обойдется в 1,4 миллиона рублей

В IV квартале 2025 года в продажу поступит Lada Niva Travel с новым мотором 1,8 литра. Об этом сообщает Autonews.

По его данным, базовая версия этого автомобиля будет стоить около 1,4 миллиона рублей. За «Ниву» в комплектации с LED-оптикой придется заплатить 1,45 миллиона рублей. Ожидается, что точные цены будут опубликованы накануне начала продаж.

Отмечается, что за счет нового двигателя расход топлива уменьшился на 3-30 процентов в зависимости от режима движения.

Как известно, Lada представила рестайлинговую Niva Travel в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда сообщалось, что, помимо переработанного дизайна и нового мотора, автомобиль отличается другой оптикой и решеткой радиатора.

По итогам апреля в России продали почти 28,5 тысячи новых автомобилей Lada. Это почти на треть (32,6 процента) меньше, чем в тот же период годом ранее.