Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:16, 1 июля 2025Экономика

Россиянам назвали цену новой Lada Niva Travel

Autonews: Lada Niva Travel с новым мотором обойдется в 1,4 миллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: lada.ru

В IV квартале 2025 года в продажу поступит Lada Niva Travel с новым мотором 1,8 литра. Об этом сообщает Autonews.

По его данным, базовая версия этого автомобиля будет стоить около 1,4 миллиона рублей. За «Ниву» в комплектации с LED-оптикой придется заплатить 1,45 миллиона рублей. Ожидается, что точные цены будут опубликованы накануне начала продаж.

Отмечается, что за счет нового двигателя расход топлива уменьшился на 3-30 процентов в зависимости от режима движения.

Как известно, Lada представила рестайлинговую Niva Travel в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда сообщалось, что, помимо переработанного дизайна и нового мотора, автомобиль отличается другой оптикой и решеткой радиатора.

По итогам апреля в России продали почти 28,5 тысячи новых автомобилей Lada. Это почти на треть (32,6 процента) меньше, чем в тот же период годом ранее.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль поблагодарил Трампа

    Кремль оценил задержание сотрудников Sputnik в Азербайджане на соответствие нормам

    В Кремле рассказали об интересах России в переговорах

    В Кремле отреагировали на снятие санкций с Сирии

    В Кремле ответили на вопрос о возможных санкциях против иностранных мессенджеров

    В Кремле анонсировали международный разговор Путина

    Использование российских комплектующих захотели сделать обязательным

    Один из богатейших людей мира пожалел денег на свадьбу в Венеции

    В России задумали заменить производство энергии ее накоплением

    Эффективность российского антидронового «Радона-О» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости