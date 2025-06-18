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13:39, 18 июня 2025Экономика

Lada представила рестайлинговую Niva Travel

Mash: На ПМЭФ-2025 представили рестайлинговую Niva Travel
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Lada представила рестайлинговую Niva Travel. Это, как сообщает Mash, произошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отмечается, что автомобиль отличается переработанным дизайном и новым мотором на 1,8 литра. Есть информация, что внедорожник снабдили другой оптикой и решеткой радиатора. Не исключено также наличие новой приборной панели.

Цена новой «Нивы» пока неизвестна. Предполагается, что ее назовут в ближайшее время в рамках полноценного показа.

Ранее сообщалось, что Lada Niva Travel стала по итогам последнего месяца зимы самым популярным российским внедорожником. Впрочем, в годовом выражении продажи снизились на 33,6 процента. На втором месте — Lada Niva Legend.

По итогам августа 2024 года внедорожники Lada Niva Travel вошли в пятерку самых популярных в России.

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