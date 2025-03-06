Назван самый популярный российский внедорожник

«Автостат»: Самым продаваемым российским внедорожником стал Lada Niva Travel

По итогам февраля 2025 года самым популярным российским внедорожником оказался Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В последний зимний месяц эта модель разошлась тиражом в 2771 единицу. В годовом выражении продажи сократились на 33,6 процента. На втором месте по популярности среди российских внедорожников оказалась еще одна версия Lada Niva — Legend. В феврале эти машины купили 2095 раз (минус 49,4 процента).

Совокупные продажи новых легковых автомобилей в России за отчетный период сократились на 25 процентов год к году. В феврале реализация подобных машин составила 78 тысячи единиц. В месячном выражении продажи упали на 12 процентов. Отрицательной динамики на внутреннем рынке, уточнили в «Автостате», не наблюдалось с апреля 2023 года.

В феврале снижение продаж в большей степени затронуло китайские автомобили. Показатели основных брендов из азиатской страны, представленных на российском рынке, снизились в среднем на 28 процентов в годовом выражении. Отечественные бренды продемонстрировали меньший спад. Их показатели сократились в среднем на 14 процентов.