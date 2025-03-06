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12:20, 6 марта 2025Экономика

Продажи китайских машин в России обрушились

«Автостат»: Продажи китайских машин в России просели в среднем на 28 % в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей основных китайских брендов в России упали в среднем на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Автостата».

Несмотря на резкое падение реализации, доминирующие позиции китайских концернов на российском авторынке оказались незыблемы. Так, в топ-10 брендов по объемам продаж в РФ попали сразу девять производителей. Абсолютным лидером среди иномарок оказался Haval, машины которого разошлись тиражом в 9570 единиц. Среди всех брендов, представленных на российском рынке, компания из КНР уступила первенство только Lada (24 573 штуки). На третьем месте оказался Chery (8389).

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В пятерку ведущих производителей по объемам продаж в России также вошли Geely (5101) и Changan (4424). На шестой строчке расположился бренд Omoda с результатом в 2040 реализованных машин, на седьмой — китайско-белорусская марка Belgee (2001), на восьмой — Jetour (1770), на девятой — Jaecoo (1627), а десятку лидеров замкнул Exeed (1442). Сильнее всего в феврале продажи просели у Exeed (минус 57,8 процента) и Geely (минус 58,4 процента). Положительную динамику смогли продемонстрировать только три бренда из КНР — Jetour (плюс 22,5 процента), Jaecoo (плюс 39,8 процента) и Belgee (плюс 92 процента).

В целом по итогам последнего месяца зимы суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России упали на 25 процентов в годовом выражении. В феврале 2025-го в стране смогли реализовать 78 тысяч подобных машин. В месячном выражении реализация снизилась на 12 процентов. По итогам всего года эксперты прогнозируют падение продаж на 10-25 процентов. Подобной динамике будут способствовать ряд факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и регуляторное повышение утилизационного сбора.

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