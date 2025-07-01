В Азербайджане похоронили фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

Братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, являющиеся фигурантами дела об убийствах в Екатеринбурге, были похоронены в Азербайджане. Об этом сообщает государственное агентство республики «Азертадж».
«Как сообщает региональный корреспондент "Азертадж", братья Сафаровы похоронены на Гаджибеделлинском сельском кладбище», — указано в сообщении издания.
Ранее в Минздраве Азербайджана сообщили результаты экспертизы тел двух умерших в Екатеринбурге граждан республики. Сообщается о зафиксированных телесных повреждениях: переломе носа, а также гематомах на лице и теле.