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12:16, 1 июля 2025Бывший СССР

В Азербайджане похоронили фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

Азертадж: Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге похоронили
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, являющиеся фигурантами дела об убийствах в Екатеринбурге, были похоронены в Азербайджане. Об этом сообщает государственное агентство республики «Азертадж».

«Как сообщает региональный корреспондент "Азертадж", братья Сафаровы похоронены на Гаджибеделлинском сельском кладбище», — указано в сообщении издания.

Ранее в Минздраве Азербайджана сообщили результаты экспертизы тел двух умерших в Екатеринбурге граждан республики. Сообщается о зафиксированных телесных повреждениях: переломе носа, а также гематомах на лице и теле.

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