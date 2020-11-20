Голливудская актриса снялась в пижаме за сотни долларов и озадачила поклонников

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографию в пижаме за сотни долларов и озадачила фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах знаменитость демонстрирует на себе домашнюю одежду бренда Rivet. Так, на первом фото она снялась в пижамном комбинезоне черного цвета, а на другом снимке Пэлтроу запечатлена в похожем костюме с цветочным принтом стоимостью 550 долларов (почти 42 тысячи рублей). Кроме того, в таком же наряде попозировала 77-летняя мать актрисы Блайт Даннер. В подписи к посту, который набрал больше 165 тысяч лайков, актриса выразила любовь к упомянутой марке.

Поклонников смутила чересчур высокая цена описанных вещей, и они принялись выражать свое недовольство в комментариях. «Черт возьми, пижамы стоят по 500 долларов!», «Слишком дорого», «550 долларов? Серьезно?», «Отличный костюм, но не для моего бюджета», — высказывались они.

В сентябре Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной в честь дня рождения и восхитила фанатов. На опубликованном кадре 48-летняя знаменитость позирует под деревом в саду собственного дома обнаженной, стоя боком к фотографу. При этом часть груди она прикрыла руками. «Сегодня я в костюме, в котором родилась», — написала актриса.