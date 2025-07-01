Двух россиян осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами

В ЛНР двум жителям дали 13 и 15 лет колонии за сотрудничество с СБУ

В Луганской народной республике (ЛНР) двум жителям дали 13 и 15 лет колонии за сотрудничество с СБУ. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Они признаны виновными по статьям 275 («Государственная измена») и 33, 275 («Пособничество в государственной измене») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2023 года сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) завербовали 23-летнию Викторию Пешкову и ее однокурсника, 22-летнего Руслана Левенца. Девушка добровольно осуществляла сбор информации против безопасности России и передавала ее спецслужбам иностранного государства.

Верховный суд ЛНР приговорил Пешкову к 15 годам колонии общего режима, Левенца — к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео задержания врача из Мелитополя за сбор данных о пациентах для Украины.