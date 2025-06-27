ФСБ показала видео задержания врача из Мелитополя за сбор данных о пациентах для Украины

ФСБ показала видео задержания врача из Запорожья, собиравшего данные для Украины

ФСБ показала видео задержания медика из Запорожья, собиравшего данные для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в медицинское учреждение и подходят к мужчине, который сидит в одном из кабинетов. Ему зачитывают статью и в чем он подозревается, после чего надевают наручники и выводят из помещения. Затем в отделе у подозреваемого берут отпечатки пальцев.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что врач передавал данные пациентов украинским спецслужбам.