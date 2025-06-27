Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 27 июня 2025Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания врача из Мелитополя за сбор данных о пациентах для Украины

ФСБ показала видео задержания врача из Запорожья, собиравшего данные для Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания медика из Запорожья, собиравшего данные для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в медицинское учреждение и подходят к мужчине, который сидит в одном из кабинетов. Ему зачитывают статью и в чем он подозревается, после чего надевают наручники и выводят из помещения. Затем в отделе у подозреваемого берут отпечатки пальцев.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что врач передавал данные пациентов украинским спецслужбам.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    Россиянам раскрыли эффективный способ защитить деньги от мошенников

    ФСБ показала видео задержания врача из Мелитополя за сбор данных о пациентах для Украины

    Прилепин допустил тайное возвращение Пугачевой в Россию

    Россиян начали массово лишать премий

    Появились кадры стычек армянских верующих с силовиками

    Туристы чудом спаслись во время камнепада у водопада и попали на видео

    Определена новая опасность потребления алкоголя

    Быстров отреагировал на попадание в базу «Миротворца»

    Российский военкор рассказал о «фронтовом зверье»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости