ФСБ показала видео задержания врача из Мелитополя за сбор данных о пациентах для Украины

ФСБ показала видео задержания медика из Запорожья, собиравшего данные для Украины. Об этом сообщает ТАСС.
На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в медицинское учреждение и подходят к мужчине, который сидит в одном из кабинетов. Ему зачитывают статью и в чем он подозревается, после чего надевают наручники и выводят из помещения. Затем в отделе у подозреваемого берут отпечатки пальцев.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.
Ранее сообщалось, что врач передавал данные пациентов украинским спецслужбам.