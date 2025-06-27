Российский врач передавал данные пациентов украинским спецслужбам

В Запорожье задержали врача, передававшего спецслужбам Украины данные пациентов

В Запорожье задержали врача, передававшего спецслужбам Украины данные пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из учреждений здравоохранения, по заданию украинских спецслужб собирал информацию о пациентах и передавал ее противнику.

Сотрудники ФСБ провели задержание мужчины, ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин передавал данные о кораблях и воинских частях украинской разведке.