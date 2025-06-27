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12:40, 27 июня 2025Силовые структуры

Российский врач передавал данные пациентов украинским спецслужбам

В Запорожье задержали врача, передававшего спецслужбам Украины данные пациентов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Запорожье задержали врача, передававшего спецслужбам Украины данные пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из учреждений здравоохранения, по заданию украинских спецслужб собирал информацию о пациентах и передавал ее противнику.

Сотрудники ФСБ провели задержание мужчины, ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин передавал данные о кораблях и воинских частях украинской разведке.

Вот это да!
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