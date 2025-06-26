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14:59, 26 июня 2025Силовые структуры

Россиянин передавал данные о кораблях и воинских частях украинской разведке

В Краснодарском крае мужчина получил 14 лет за работу на разведку Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае мужчина получил 14 лет за работу на разведку Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2024 года 55-летний житель Новороссийска Михаил Комков, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО), связался с украинской разведкой. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о местонахождении воинских частей, зданий российских войск и базировании военных кораблей.

Также в марте 2024 года он разместил в одном из мессенджеров комментарий, оправдывающий действия «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

Южный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина передавал данные о состоянии российской границы украинской разведке.

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