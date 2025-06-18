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10:57, 18 июня 2025Силовые структуры

Мужчина передавал данные о состоянии российской границы украинской разведке

В Туве возбудили дело о госизмене в отношении жителя за передачу данных Украине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Туве возбудили дело о госизмене в отношении местного жителя за передачу данных Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным агентства, оперативники установили, что мужчина собирал и передавал данные о состоянии границы между Россией и Монголией и способах ее пересечения. Эта информация могла быть использована против безопасности страны и для проникновения лиц, причастных к террористической деятельности.

Фигурант находится под стражей по другому делу за участие в террористической организации, запрещенной на территории России.

Ранее сообщалось, что готовившего теракт в России украинского агента заподозрили в госизмене.

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