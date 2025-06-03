Готовившего теракт в России украинского агента заподозрили в госизмене

ФСБ: Задержанного в Крыму украинского агента заподозрили в госизмене

Следователи возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении агента украинских спецслужб, который изготовил бомбу для совершения теракта в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанным оказался житель Феодосии. По предварительным данным, он связался со Службой безопасности Украины и по их заданию изготовил бомбу, которую спрятал внутри тайника.

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – 275 («Государственная измена») и 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Фигурант находится в СИЗО.