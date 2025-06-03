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15:54, 3 июня 2025Силовые структуры

Изготовившего мощную бомбу агента спецслужб Украины задержали в России

В Крыму ФСБ задержала агента спецслужб Украины, изготовившего мощную бомбу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

В Крыму сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, изготовившего мощную бомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным источника, житель Феодосии вышел на Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил свою помощь. После этого его привлекли к конфиденциальному сотрудничеству, поручив собрать самодельное взрывное устройство и спрятать его в Севастополе.

Для этого он изъял из двух тайников приготовленные компоненты и получил по видеосвязи инструкцию от куратора. Собранное взрывное устройство состояло из взрывчатого вещества весом более 1,2 килограммов, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов в виде гвоздей весом почти 500 граммов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке.

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