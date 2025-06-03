Двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке в Подмосковье

В Подмосковье двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке

В Люберцах Московской области двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, один из пострадавших заинтересовался собственным производством взрывчатого вещества и заказал на маркетплейсе компоненты для него. Когда друг пришел к нему в гости, смесь сдетонировала. В результате взрыва молодые люди получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб.