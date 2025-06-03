Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:12, 3 июня 2025Силовые структуры

Двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке в Подмосковье

В Подмосковье двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Люберцах Московской области двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, один из пострадавших заинтересовался собственным производством взрывчатого вещества и заказал на маркетплейсе компоненты для него. Когда друг пришел к нему в гости, смесь сдетонировала. В результате взрыва молодые люди получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подключала внешнего участника на переговоры с Россией в Стамбуле

    Юная россиянка сбежала из дома от отца-насильника

    Российских школьников решили обязать изучать духовно-нравственную культуру

    Стало известно о возможном отъезде из России назвавшего ХМАО родиной мигрантов депутата

    Туриста нашли бездыханным на борту яхты в Греции

    Стала известна цель визита Ермака в США

    Хинштейн сообщил о подлой атаке ВСУ по территории Курской области

    В Госдуме рассказали о почти два года «с мольбами обивавшей пороги» вдове бойца СВО

    Элизабет Херли разделась до бикини в саду

    Медведев объяснил смысл российского меморандума по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости