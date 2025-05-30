Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:15, 30 мая 2025Силовые структуры

В Москве предотвратили теракт

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

По данным следствия, в ходе обыска у задержанного дома был изъят мобильный телефон, котором хранились переписки с куратором украинских спецслужб. Он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) в лесопарке на западе Москвы.

Следователи СК при осмотре указанного места обнаружили и изъяли СВУ. Обвиняемый планировал использовать его в местах массового скопления людей.

Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что москвич готовил теракт в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погиб сын врача, которую обвинили в мошенничестве. Она добивалась законных выплат для коллег и стала героиней статьи «Ленты.ру»

    В США начали процедуру снятия санкций с российского топ-менеджера

    В России объяснили выбор главы делегации на второй этап переговоров с Украиной

    Стало известно о прекращении моратория на банкротство оператора «Северного потока — 2»

    Артемий Лебедев обратился к украинцам

    НАСА перезапустит двигатели станции Psyche

    В российском регионе два автомобиля «Мираторга» пострадали при атаке ВСУ

    Макрон предложил создать новую коалицию Европы и Азии

    В Госдуме назвали число погибших и раненных из-за ударов ВСУ с начала года детей

    В МВД России рассказали свою версию об изнасилованной артистке ведомственного ансамбля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости