В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

По данным следствия, в ходе обыска у задержанного дома был изъят мобильный телефон, котором хранились переписки с куратором украинских спецслужб. Он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) в лесопарке на западе Москвы.

Следователи СК при осмотре указанного места обнаружили и изъяли СВУ. Обвиняемый планировал использовать его в местах массового скопления людей.

Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что москвич готовил теракт в столице.