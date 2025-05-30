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16:15, 30 мая 2025Силовые структуры

Москвич готовил теракт в столице

СК: Задержан москвич за подготовку теракта в столице по заданию с Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве задержан местный житель за подготовку теракта в столице по заданию Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России. В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб.

По данным следствия, фигурант обвиняется по статье об оправдании терроризма. В рамках расследования этого дела правоохранители провели обыск по его месту жительства. В результате во время изучения его мобильного телефона была обнаружена переписка москвича с куратором украинских спецслужб — они прислали ему задание забрать схрон в лесопарке, расположенном на западе столицы.

После этого следователи и оперативники незамедлительно прибыли на указанное местоположение. Там они нашли и изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ). Выяснилось, что по указу украинского куратора россиянин собирался привести его в действие в местах массового скопления людей.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»). Ему предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа получил 17 лет за подготовку теракта в Белгороде.

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