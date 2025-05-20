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20:27, 20 мая 2025Силовые структуры

Россиянин вступил в ряды террористов и по их указке готовил подрыв отдела полиции

Житель Воронежа получил 17 лет за подготовку теракта в Белгороде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Воронежа, который готовил теракт рядом с отделом полиции в Белгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Родиона Багирова приговорили к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Первые три года от своего срока он проведет в тюрьме.

Как установил суд, все произошло в марте 2024 года. Мужчина вступил в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и сообщил им о готовности совершить теракт за 50 тысяч рублей. Получив задание от куратора, Багиров забрал из тайника в Белгороде самодельное взрывное устройство (СВУ), а затем в ночь на 8 марта установил его рядом с многоквартирным домом и местным отделом полиции и активировал.

Его преступление предотвратили сотрудники силовых структур. СВУ было обезврежено.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, которую готовили подростки в Ставропольском крае.

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