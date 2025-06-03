Раскрыт тайник для бомбы готовившего теракт в России агента украинских спецслужб

Изготовивший мощную бомбу украинский агент прятал ее в тайнике в Севастополе

Задержанный за подготовку теракта в России и изготовивший для этого мощную бомбу агент украинских спецслужб прятал ее в тайнике, расположенном в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, задержанный — житель Феодосии. Он сам предложил свою помощь службе безопасности Украины (СБУ). Он получил задание от своего куратора, по которому забрал из двух тайников, расположенных на полуострове, заранее подготовленные компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) и получил по видеосвязи инструкцию по его изготовлению. В результате, он смог собрать бомбу и спрятал ее в тайник на участке в Балаклавском районе Севастополя.

Ранее сообщалось, что собранное взрывное устройство состояло из взрывчатого вещества весом более 1,2 килограмма, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов в виде гвоздей весом почти 500 граммов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – 275 УК РФ («Государственная измена») и 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Мужчина арестован.