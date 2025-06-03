Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 3 июня 2025Силовые структуры

Раскрыт тайник для бомбы готовившего теракт в России агента украинских спецслужб

Изготовивший мощную бомбу украинский агент прятал ее в тайнике в Севастополе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Изготовившего мощную бомбу агента спецслужб Украины задержали в России

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Задержанный за подготовку теракта в России и изготовивший для этого мощную бомбу агент украинских спецслужб прятал ее в тайнике, расположенном в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, задержанный — житель Феодосии. Он сам предложил свою помощь службе безопасности Украины (СБУ). Он получил задание от своего куратора, по которому забрал из двух тайников, расположенных на полуострове, заранее подготовленные компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) и получил по видеосвязи инструкцию по его изготовлению. В результате, он смог собрать бомбу и спрятал ее в тайник на участке в Балаклавском районе Севастополя.

Ранее сообщалось, что собранное взрывное устройство состояло из взрывчатого вещества весом более 1,2 килограмма, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов в виде гвоздей весом почти 500 граммов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям – 275 УК РФ («Государственная измена») и 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Мужчина арестован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    В России запретили деятельность издателя компьютерной игры «Мир танков»

    Россия нанесла удар по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности

    Samsung призвала включить защиту от кражи смартфона

    22-летнюю россиянку нашли под окнами дома после ссоры с мужем

    Россиянам назвали четыре ежедневные привычки для снижения давления без лекарств

    День атак на регионы России ознаменовался для предполагаемого организатора важным событием

    Пара россиян захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта из-за одной ошибки

    Кладоискатели нашли 29 древнеримских монет на острове

    Найден причастный к атакам дронов на российские военные аэродромы. Он уехал из России с женой-ведьмой, собакой и котом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости