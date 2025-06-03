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16:05, 3 июня 2025Силовые структуры

Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания

Житель Феодосии, завербованный СБУ, признался в подготовке теракта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыт тайник для бомбы готовившего теракт в России агента украинских спецслужб

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Задержанный ФСБ житель Феодосии, который по заданию СБУ собрал мощную бомбу для теракта в Крыму, дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей российского ведомства.

Мужчина рассказал на допросе обстоятельства подготовки преступления. По его словам, после начала СВО на эмоциональном всплеске он вышел на связь с украинской спецслужбой. Ему сообщили координаты тайника и он забрал оттуда два пакета, а позже еще два. Позже он собрал из находившихся в них компонентов взрывное устройство по видеоинструкции. Мужчина сам выбрал место закладки бомбы на кладбище в Севастополе, закопал ее и отправил куратору координаты.

По данным ФСБ, СБУ передала своему агенту бризантное взрывчатое вещество массой свыше 1,2 килограмма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело госизмене и незаконный оборот взрывчатки. Он арестован.

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