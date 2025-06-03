Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:45, 3 июня 2025Силовые структуры

Признание собравшего мощную бомбу для теракта в Крыму попало на видео

ФСБ показала видео задержания и признания агента СБУ, готовившего теракт в Крыму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Феодосии, которого завербовала СБУ для совершения теракта в Крыму. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей российского ведомства.

На кадрах видны силовики, которые ведут мужчину. Он дает признательные показания и рассказывает, что после начала СВО на эмоциональном всплеске вышел на связь с украинской спецслужбой. Ему сообщили координаты тайника и он забрал оттуда два пакета, а позже еще два. Позже он собрал из находившихся в них компонентов взрывное устройство по видеоинструкции.

Мужчина сам выбрал место закладки бомбы на кладбище в Севастополе, закопал ее и отправил куратору координаты.

По данным ФСБ, СБУ передала своему агенту бризантное взрывчатое вещество массой свыше 1,2 килограмма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело госизмене и незаконный оборот взрывчатки. Он арестован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Новый президент Польши ответил Зеленскому на поздравления напоминанием о проблемах

    Пытавшаяся поджечь самолет зажигалкой россиянка заплатит авиакомпании сотни тысяч рублей

    Россиянам назвали порядок действий при укусе клеща

    В США раскрыли опасную уязвимость Трампа перед иностранными разведками

    Глава МАГАТЭ прибыл в Киев

    В отравившем российских детей дихлофосе выявили побочный эффект

    Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес и заявила о голодовке

    В еще одном российском городе захотели поставить памятник Сталину

    Минэк заявил о заметном замедлении темпов роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости