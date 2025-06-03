Признание собравшего мощную бомбу для теракта в Крыму попало на видео

ФСБ показала видео задержания и признания агента СБУ, готовившего теракт в Крыму

Начало событий в новости Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Феодосии, которого завербовала СБУ для совершения теракта в Крыму. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей российского ведомства.

На кадрах видны силовики, которые ведут мужчину. Он дает признательные показания и рассказывает, что после начала СВО на эмоциональном всплеске вышел на связь с украинской спецслужбой. Ему сообщили координаты тайника и он забрал оттуда два пакета, а позже еще два. Позже он собрал из находившихся в них компонентов взрывное устройство по видеоинструкции.

Мужчина сам выбрал место закладки бомбы на кладбище в Севастополе, закопал ее и отправил куратору координаты.

По данным ФСБ, СБУ передала своему агенту бризантное взрывчатое вещество массой свыше 1,2 килограмма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело госизмене и незаконный оборот взрывчатки. Он арестован.