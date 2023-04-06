Врачи объяснили причины внезапного исчезновения удовольствия от секса

Психотерапевт Лоулесс: причиной исчезновения удовольствия от секса может быть депрессия

Сексуальная ангедония — внезапное исчезновение удовольствия от интимной близости — может быть спровоцирована депрессией и некоторыми другими факторами. О них изданию Men’s Health рассказали врачи Лиза Лоулесс, Джеймс Джордано и Сара Мелансон.

Неспособность испытывать удовольствие от секса — это не то же самое, что падение либидо или проблемы с потенцией, подчеркнул профессор неврологии Джордано. По его словам, главное отличие заключается в том, что человек может испытывать физиологические признаки возбуждения, семяизвержения и даже оргазма, но по ряду причин не в состоянии наслаждаться этими переживаниями. При этом у многих людей с этим заболеванием впоследствии может понизиться либидо из-за того, что они теряют мотивацию к интимной близости, объяснила сексолог Мелансон.

Сексуальная ангедония может сопровождаться снижением желания, потому что без награды в виде удовольствия или оргазма легко потерять интерес к процессу Сара Мелансон сексолог

Как отметила психотерапевт Лоулесс, к развитию этого состояния приводят различные факторы, включая проблемы с самооценкой и восприятием образа тела и психологические травмы. В частности, ангедония может быть следствием негативного сексуального опыта в прошлом или жестокого обращения в семье. По словам психотерапевта, психологический барьер, мешающий человеку полноценно участвовать в интимной близости и наслаждаться ею, также может возникнуть из-за воспитания, в котором члены семьи или общество в целом отрицают секс и считают его постыдным.

В то же время причины этого состояния могут быть физиологическими, продолжил невролог Джордано. Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и нейролептики, связаны с сексуальной дисфункцией, в том числе и с ангедонией. К аналогичному эффекту может привести и прием оральных контрацептивов и стероидов для повышения спортивных результатов.

Спровоцировать утрату интереса к сексу способен и гормональный дисбаланс, при котором фиксируется низкий уровень тестостерона и высокий уровень гормона стресса кортизола, считает он.

В заключение сексолог Мелансон добавила, что причиной сексуальной ангедонии также могут стать слабость мышц тазового дна и употребление наркотиков и алкоголя.

Ранее сексолог Трэйси Кокс назвала способы быстро доставить удовольствие партнеру. По ее мнению, ускорят достижение оргазма совместный просмотр порно и непристойные беседы.