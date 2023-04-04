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05:01, 4 апреля 2023Забота о себе

Сексолог назвала способы быстро доставить удовольствие партнеру

Сексолог Кокс: совместный просмотр порно и непристойные беседы ускорят достижение оргазма

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Совместный просмотр порно и непристойные беседы помогут быстро доставить удовольствие партнеру и ускорят достижение оргазма, уверена британский сексолог Трэйси Кокс. Об этом она рассказала в авторской колонке для издания Daily Mail.

Кокс подчеркнула, что в тех случаях, когда человек не хочет интимной близости из-за стресса, усталости или временного падения либидо, он имеет право отказать в ней партнеру. Однако если преградой для полового контакта являются занятость и нежелание тратить много времени на любовные игры, быстрый секс может стать выходом из ситуации.

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Одним их способов быстро возбудить партнера сексолог назвала флирт. Секстинг в обеденный перерыв не потребует больших усилий, но заставит думать о запланированной близости до самого вечера. В свою очередь, интимные прикосновения и страстные поцелуи по пути домой лишь усилят возбуждение, и процесс половой контакт не займет много времени. По мнению сексолога, улучшить качество быстрого секса помогут совместный просмотр фильмов для взрослых, а также непристойные разговоры и сильные стоны во время близости.

Стоны ассоциируются с вожделенным и эротичным сексом. Услышав их от давнего партнера, вы получите приятное напоминание, что он по-прежнему находит вас сексуальной

Трэйси Кокссексолог

Также, как отметила Кокс, ускорить достижение оргазма позволят дополнительная стимуляция эрогенных зон, мастурбация в присутствии партнера и использование игрушек для взрослых.

В заключение специалистка рекомендовала партнерам пробовать новые позы при быстром сексе, желательно те, которые обеспечивают максимально глубокое проникновение — это также ускорит достижение кульминации.

Если вы занимаетесь этим в одной и той же позе целую вечность, смена положения придаст сил и уменьшит десенсибилизацию. К тому же существуют доказательства, что мужчины быстрее достигают оргазма, занимаясь сексом в позе догги-стайл

Трэйси Кокссексолог

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Наталья Обрядина
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