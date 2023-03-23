Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 23 марта 2023Забота о себе

Психолог порекомендовал парам «супружеское голодание»

Психолог Шахов: чтобы бороться с рутиной в браке, нужно отдыхать друг от друга

Фото: Jenna Dobyns / Shutterstock / Fotodom

Психолог Александр Шахов предложил заскучавшим супругам методы борьбы с рутиной в браке. В своем Telegram-канале он дал рекомендацию попробовать «супружеское голодание» и рассказал, что это такое.

По словам специалиста, человеку свойственно привыкать ко всему, в том числе к счастью. Осознать ценность отношений Шахов предлагает с помощью лишений. «Например, в России есть прекрасный способ осознать ценность горячей воды. Когда летом ее на время отключают, а потом включают, то люди радуются этому событию, как дети», — привел пример он.

Чтобы бороться со скукой в браке, Шахов предложил «супружеское голодание»: партнерам, по его мнению, нужно иногда отдыхать отдельно друг от друга. «Если мужчина отпустит женщину на неделю к родителям или отдохнуть, а сам побудет на хозяйстве с детьми, то поверьте, он начнет потом больше ценить свою супругу и ее повседневный труд. И когда она вернется, он будет счастлив, что с ним рядом женщина, которая заботится о семье, о детях, о нем», — порекомендовал парам он. Психолог добавил, что такая профилактика привыкания друг к другу поможет продлить ощущение счастья.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Ранее американка Чарити Крейг рассказала, что неверность мужа стала поворотной точкой в их отношениях и в конечном счете сделала ее счастливее. Неожиданные последствия супружеской измены она назвала лучшим, что случилось с ее браком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
Перевозки грузов российскими авиакомпаниями упали в 2,5 раза из-за санкций
В Москве в крови у двухлетнего ребенка нашли наркотики и алкоголь
Россияне массово заинтересовались одним видом ипотеки
Россиян предупредили о новом способе кражи электронной почты
С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником для Минобороны
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе
Россиянин стал фигурантом дела о госизмене из-за сотрудничества с разведкой КНР
В Подмосковье двух человек госпитализировали с сибирской язвой
В России допустили рост числа военно-учебных центров в медвузах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.