Психолог порекомендовал парам «супружеское голодание»

Психолог Шахов: чтобы бороться с рутиной в браке, нужно отдыхать друг от друга

Психолог Александр Шахов предложил заскучавшим супругам методы борьбы с рутиной в браке. В своем Telegram-канале он дал рекомендацию попробовать «супружеское голодание» и рассказал, что это такое.

По словам специалиста, человеку свойственно привыкать ко всему, в том числе к счастью. Осознать ценность отношений Шахов предлагает с помощью лишений. «Например, в России есть прекрасный способ осознать ценность горячей воды. Когда летом ее на время отключают, а потом включают, то люди радуются этому событию, как дети», — привел пример он.

Чтобы бороться со скукой в браке, Шахов предложил «супружеское голодание»: партнерам, по его мнению, нужно иногда отдыхать отдельно друг от друга. «Если мужчина отпустит женщину на неделю к родителям или отдохнуть, а сам побудет на хозяйстве с детьми, то поверьте, он начнет потом больше ценить свою супругу и ее повседневный труд. И когда она вернется, он будет счастлив, что с ним рядом женщина, которая заботится о семье, о детях, о нем», — порекомендовал парам он. Психолог добавил, что такая профилактика привыкания друг к другу поможет продлить ощущение счастья.

Ранее американка Чарити Крейг рассказала, что неверность мужа стала поворотной точкой в их отношениях и в конечном счете сделала ее счастливее. Неожиданные последствия супружеской измены она назвала лучшим, что случилось с ее браком.

